Aeroporto ad Agrigento? La frenata di Schifani: "Non basta realizzarlo se non ci sono soldi per gestirlo"

“Siamo vicini alla dichiarazione dello stato di emergenza”, così il presidente della Regione, Renato Schifani sull'intensificazione del numero di sbarchi di migranti a Lampedusa. Il governatore della Sicilia, ha anche aggiunto di aver parlato con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e di aver assicurato al Viminale, la massima collaborazione che però è vincolata alle rispettive competenze in materia.

Schifani, dalla città di Agrigento dove è giunto in occasione dell'arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia di ciclismo, ha anche parlato della realizzazione di un aeroporto nella città dei templi, argomento quest'ultimo che è tornato in auge dopo la designazione di Agrigento a capitale italiana della cultura 2025.

“Non basta soltanto realizzare un aeroporto – ha detto il presidente Schifani – ma occorre anche analizzare la sostenibilità di quell'area aeroportuale e che sia accompagnata da una progettazione che abbia una certa autonomia finanziaria e che non debba basarsi solo sui contributi pubblici”. Una dichiarazione, quella di Schifani, che forse placherà gli entusiasmi dei supporter dell'aeroporto che, in assenza di un business plan adeguato, probabilmente non vedrà mai la luce.

Renato Schifani, ha parlato anche dei lavori di raddoppio della statale Palermo – Agrigento. “Ho chiesto all'amministratore delegato di Anas, di completare i lavori entro dicembre 2024. Saremo vigili ma, se sarà necessario, faremo sentire anche la nostra voce”.

