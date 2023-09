Pistola e cartucce lasciate dentro la buca delle lettere: avvertimento per professionista

Non sembrano esserci dubbi. E' un avvertimento quello che è stato recapitato, domenica mattina, ad un professionista agrigentino. L'uomo, nella cassetta della posta, ha trovato un involucro di stoffa gialla con all'interno una pistola revolver, calibro 6 millimetri, Flobert, e nel tamburo 7 cartucce. Un'arma con matricola abrasa che è stata subito sequestrata dalla polizia che si sta occupando dell'inchiesta. Il revolver verrà sottoposto a tutti gli accertamenti ritenuti necessari per provare a tracciarne la provenienza e se sia stato, o meno, già utilizzato. Ed eventualmente in che contesto.

Il misterioso e inquietante messaggio è stato lasciato nella cassetta della posta dell'abitazione, nelle vicinanze di San Leone, del professionista sessantanovenne. Scattato l'allarme - era mezzogiorno di domenica -, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti e i colleghi della Scientifica della Questura. Sono stati effettuati i rilievi necessari per trovare, e cristallizzare, eventuali tracce utili all'inchiesta subito aperta, a carico di ignoti, dal sostituto procuratore di turno.

Non filtrano indiscrezioni in merito all'attività investigativa che verrà sviluppata dalla Squadra Mobile che non è escluso che abbiano già sentito, e magari torneranno a farlo nuovamente al bisogno, il sessantanovenne agrigentino.