ProFavara-Nissa, polizia sventa i molteplici e ripetuti tentativi di imboscata: garantito l'ordine pubblico

Non ci sono stati disordini, nonostante i molteplici e ripetuti tentativi di imboscate, in occasione della partita ProFavara-Nissa, sul campo neutro di Ravanusa. Le forze dell'ordine schierate, tanto all'esterno quanto in tribuna, sono riuscite a garantire l'ordine, scongiurando aggressioni e danneggiamenti.

In assetto anti-sommossa, i poliziotti hanno sbarrato la strada ai favaresi esagitati che, fin da prima dell'avvio del match calcistico, attendevano il pullman dei circa 150 tifosi della Nissa. La tensione s'è fatta forte, anzi fortissima, quando al "Saraceno" i gialloblù sono andati ko. Pare che più ultras del ProFavara abbiano, fra urla e minacce, tentato di raggiungere i componenti dell'altra tifoseria, ma tutti sono stati bloccati dagli agenti di polizia e dalle altre forze dell'ordine presenti nello stadio.

L'esperienza d'aver gestito già altre occasioni analoghe, tanto al Saraceno quanto in altri campi sportivi della provincia, non ha fatto trovare impreparati i poliziotti che, anche in occasione dell'uscita dallo stadio, hanno, con un autentico cordone anti-sommossa, bloccato quanti minacciavano di avvicinarsi ai nisseni. Tifosi che poi sono stati, come sempre avviene, tanto lungo la strada per lasciare Ravanusa quanto lungo la statale. Di fatto, solo la prontezza del sistema di ordine pubblico, di cui è responsabile la polizia di Stato, ha permesso a Ravanusa di evitare il caos.