Pro Favara, gialloblù ko al Saraceno: passa la Nissa 3-2, fatale l'ultimo quarto d'ora di gara

Al Saraceno di Ravanusa la Pro Favara viene sconfitta 3-2 dalla Nissa di Nicolò Terranova: i gialloblù, dopo essere passati in vantaggio due volte, subiscono la rimonta degli ospiti nel finale.

La squadra di Catalano inizia bene il match, con fraseggi rapidi ed efficaci che mettono in difficoltà la retroguardia nissena. Al 20' si sblocca la gara: dal dischetto è Cannavò a portare in vantaggio i gialloblù. Il numero 9 rimane freddo dagli undici metri e con una bella esecuzione a mezza altezza e angolata batte Elezaj, rimasto fermo centralmente. L'euforia del vantaggio, però, dura poco perchè alla mezz'ora arriva il pareggio ospite: è Cosimo Pagano a riportare il risultato in parità. Al 42', però, ecco il nuovo sorpasso: è l'ex nisseno Garufo a riportare avanti la Pro Favara. Le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-1 in favore dei gialloblù.

Ad inizio ripresa la squadra di Terranova intensifica gli attacchi e al 76' riesce ad ottenere il pari: rimessa laterale battuta lunga verso l'area gialloblù, mischia e palla che arriva a Manuel Barrera che da due passi non può sbagliare. A due minuti dalla fine, quando tutto lasciava presagire un bel pari, ecco il gol della Nissa che ribalta il match: è Gaston Semenzin a firmare la rete del 3-2 definitivo. Il calciatore è lesto, con una zampata precisa, a ribadire in rete un pallone scodellato in mezzo. Nel finale vani i tentativi dei gialloblù di agguantare il pari, vince la Nissa 3-2.