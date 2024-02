Meteo, previste piogge nel week end: poi tornerà la primavera anticipata

Cambia il tempo sulla città per una serie di perturbazioni atlantiche che riporteranno alcune piogge e anche dei temporali nel weekend e in parte della prossima settimana.

Il primo fronte perturbato, secondo la previsione di 3bmeteo.com, è atteso nella notte tra venerdì e sabato. Ci saranno rovesci e locali temporali che lasceranno spazio ad ampie schiarite fin da sabato mattina ma verso sera è atteso un nuovo peggioramento con rovesci e temporali che andranno avanti fino a domenica mattina.

Lunedì maggiori spazi soleggiati in un contesto mediamente asciutto e senza fenomeni. Entro metà settimana probabile ritorno di rovesci e temporali anche forti. Da segnalare una tesa o forte ventilazione con mare molto mosso o agitato. Le temperature sono previste in lieve calo nel corso del weekend con massime non oltre i 15°C domenica.