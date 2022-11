Non soltanto lavori edili abusivi, ma anche un box per distributori automatici: firmata ordinanza di demolizione

Non soltanto lavori edili o immobili abusivi. Ma anche difformità nei prefabbricati installati per collocare distributori automatici di prodotti alimentari. A scoprirlo, durante un sopralluogo mirato, è stata la polizia municipale di Agrigento che, in uno dei quartieri satellite, ha accertato che durante gli interventi di manutenzione straordinaria per il rinnovamento ed adeguamento del box, i titolari dell’azienda non avevano rispettato quanto indicato. E adesso, i funzionari di palazzo dei Giganti hanno firmato un’ordinanza di demolizione, o rimozione, del box e di ripristino dello stato dei luoghi. Lavori che dovranno essere eseguiti – stando a quanto disposto appunto dal Municipio – entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Anche in questo caso, qualora i titolari dell’azienda risultassero essere inottemperanti, il Comune provvederà d’ufficio, addebitando poi le spese sostenute ai proprietari del box prefabbricato.

Allo scadere del termine ultimo della diffida, saranno gli stessi agenti della polizia municipale ad effettuare un controllo mirato per accertare se l’ordinanza è stata rispettata o meno.