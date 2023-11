Pranzano in un ristorante orientale e "dimenticano" di pagare il conto: l'appello "corre" sui social

Vanno a pranzo in un ristorante orientale del Villaggio Mosè e non pagano il conto di 114,50 euro. E' accaduto di nuovo nella città dei Templi dove, a quanto pare, sono sempre più numerosi i cittadini che subito dopo aver consumato escono con nonchalance dal locale e, credendo di farla franca, si allontanano.

I clienti del "tavolo 93 sono andati via senza saldare il conto - è stato scritto, sui social, dai titolari del locale - . Si invitano i signori interessati a tornare al locale e a saldare il conto". E oltre allo scontrino, di 114,50 euro per i due pasti e l'abbeveraggio, è stata pubblicata una foto - tratta dal sistema di videosorveglianza - dei clienti.

Non si tratta del primo episodio, bensì dell'ennesimo, che si verifica in città dove, tanto in centro: in pub e ristoranti, quanto nel rione commerciale o balneare di San Leone, ci sono stati altri utenti che, dopo aver pranzano o cenato, hanno "dimenticato" di pagare il conto. E sistematicamente l'appello a tornare e ad onorare quanto dovuto è rimbalzato sui social, accompagnato molto spesso da fotografie. Scontato, inevitabile, il fatto che si rischia una denuncia alle forze dell'ordine.