Mangiano, bevono e vanno via dal pub-ristorante senza pagare: nuovo caso in città

Esattamente come a Berat in Albania o, ancora più di recente, a Msida sull'isola di Malta. Anche ad Agrigento - dove, però, è già accaduto anche in passato - un gruppo di persone ha bevuto e mangiato in un pub-ristorante del centro e poi, a cena ultimata, si sono rapidamente allontanate senza pagare.

Questo, in ordine di tempo, è stato l'ultimo episodio. Almeno tre, però, i casi registratisi in città - anche a San Leone e al Villaggio Mosè - nel giro di pochi giorni.

Inevitabile, legittima, la rabbia dei titolari dei locali che hanno dovuto fare i conti - senza che fossero saldati - con questi furbetti. Gente che, non è naturalmente escluso, potrà essere denunciata ed identificata.