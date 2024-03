Litiga con il vicino di casa al bar e torna con un coltellaccio: la polizia denuncia 45enne

Litiga al bar, con un vicino di casa, e si presenta, poco dopo, armato di un coltellaccio. Un quarantacinquenne empedoclino è stato denunciato, in stato di libertà, alla procura di Agrigento per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. A farlo sono stati i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle.

Che fra i due vicini di casa, i rapporti non fossero ottimi forse era risaputo. Diversi gli alterchi e i motivi di "scontro". Nei giorni scorsi, al bar di un distributore di carburante, lungo la statale 115, in territorio di Porto Empedocle, l'incontro. Forse fortuito, forse preventivato. Ed è proprio durante questo incontro che i due empedoclini sono, nuovamente, finiti in una concitata discussione. Pare che entrambi, nella circostanza, fossero alticci.

Il quarantacinquenne, dopo l'alterco, si è allontanato. Ma ha, poco dopo, fatto ritorno - al bar appunto - con un coltello. È, a questo punto, scattato l'allarme, e sul posto si sono precipitati i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle. Naturalmente è stato un intervento in "chiave" preventiva. Il quarantacinquenne empedoclino, trovato armato di coltello, è stato denunciato per il reato relativo e in via precauzionale l'arma bianca è stata ritirata e posta sotto sequestro.