Tabella informativa a Porta di Ponte ricoperta da escrementi di uccelli, il Comitato: “Pessimo biglietto da visita per i turisti”

A Porta di Ponte, uno dei luoghi di maggiore afflusso da parte della gente in vacanza dato che è l’ingresso della via Atenea, presenta ai turisti una tabella informativa sulle zone di maggiore interesse ricoperta da escrementi di uccelli. Un’immagine davvero disgustosa da vedere che, oltre a rappresentare un brutto biglietto da visita per la città dei templi, vanifica la funzione informativa della tabella.

A denunciarlo è Angelo Piraneo del Comitato Gioeni: “Chiediamo agli amministratori un intervento urgente per ridare decoro a questa installazione perché posta in pieno centro urbano. Una tabella che, se non fosse per li guano che la insozza, dovrebbe servire ad orientare i turisti di passaggio oltre ad essere il biglietto d'ingresso alla città”.