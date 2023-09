Festa della Madonna della Catena, il simulacro accolto al comando provinciale dei pompieri

Riti e festeggiamenti in onore della Madonna della Catena di Villaseta si sono conclusi ieri sera. Durante la tradizionale processione, il simulacro ha fatto sosta al comando provinciale dei vigili del fuoco dove è stato accolto dal comandante provinciale Antonio Giulio Durante e dal capo reparto Antonio Piazza. A volere la tappa alla caserma dei pompieri, esprimendo di fatto gratitudine per il quotidiano impegno e sacrificio dei vigili del fuoco, sono stati anche gli abitanti del rione. Un momento di fede e preghiera anche per i pompieri che hanno accolto con gioia la Madonna della Catena.