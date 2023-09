Sorpresi col telelaser a sfrecciare a 200 chilometri all'ora nella 640: maxi multa e ritiro della patente per due automobilisti

La polizia stradale ha bloccato e sanzionato due automobilisti sorpresi a sfrecciare sulla statale 640 a 170 e persino a 200 chilometri orari. Gli agenti, muniti di telelaser, hanno riscontrato diverse violazioni del codice della strada elevando diverse multe e ritirando alcune patenti.

Due automobilisti, in particolare, sono stati sorpresi sulla Strada degli scrittori a una velocità ampiamente superiore al limite. Nei loro confronti, oltre al ritiro della patente di guida, è scattata una multa di mille euro a testa.

Due camionisti, invece, sono stati multati sulla statale 115: uno dei due, in particolare, per avere eseguito un sorpasso in presenza della doppia linea continua. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente.