Mandorlo in fiore 2024, anche la polizia Penitenziaria ha garantito ordine e sicurezza pubblica

Per la prima volta, in occasione della 76esima edizione del Mandorlo in fiore, per le strade della città - così come già riportato da AgrigentoNotizie - c'era anche la polizia Penitenziaria. La sinergica collaborazione tra prefettura, questura e direzione della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo ha permesso che il Corpo si impegnasse in prima linea nella garanzia dell'ordine e sicurezza pubblica.

"Un ringraziamento va al Provveditorato dell'amministrazione Penitenziaria, guidato da Cinzia Calandrino, che ha coadiuvato la direzione del carcere nell'iter dei lavori" - ha scritto il direttore del carcere, Anna Puci, che ha nominato quale referente dell'ordine pubblico della polizia Penitenziaria Gesuela Pullara, comandante di reparto, - . "Pullara ha seguito i tavoli tecnici e l'organizzazione, mostrando ancora una volta grandi competenze tecniche e immensa professionalità sul campo", ha concluso il direttore Puci.