Coltellaccio alla mano rapina la pizzeria da asporto: malvivente porta via 250 euro

Con un cappello nero calato sugli occhi e una sciarpa a scacchi alzata fin sopra al naso, ha fatto irruzione in una pizzeria da asporto di via Tenente colonnello La Carruba a Canicattì. Coltellaccio alla mano ha minacciato chi, in quell'esatto istante, era dietro il bancone della cassa e si è fatto consegnare tutti i soldi che vi erano all'interno. Arraffato il denaro - 250 euro circa -, il delinquente è tornato sui suoi passi, scappando, e facendo perdere le proprie tracce.

Erano le 23,30 circa di sabato quando è stata portata a termine la rapina ai danni della pizzeria da asporto. Ad agire, a quanto pare, un uomo di circa 1,65 metri. Un rapinatore solitario al quale, tanto durante la notte quanto nella giornata di ieri, hanno dato la "caccia" le forze dell'ordine.

Era da un po' di tempo che non si registravano rapine a Canicattì. Ci sono stati mesi, invece, nel passato, in cui sistematicamente, soprattutto durante il weekend, tanti, e tutti diversissimi, esercizi commerciali venivano presi a bersaglio.