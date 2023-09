Posteggio selvaggio lungo la Passeggiata archeologica: nuova domenica di caos e di multe

Ancora posteggio selvaggio lungo la Passeggiata Archeologica di Agrigento. In coincidenza con la prima domenica del mese, quella che consente l'accesso gratuito alla Valle dei Templi, ieri, nel giro di poche, la polizia provinciale ha staccato almeno una cinquantina di contravvenzioni.

Il traffico, anche a causa delle auto lasciate posteggiate in maniera selvaggia, in certi momenti della giornata è stato caotico e snervante per gli automobilisti che, incolonnati, dovevano scendere verso la rotonda Giunone o raggiungere Bonamorone. La polizia provinciale, ancora una volta, ha dovuto rievocare - staccando le multe e lasciandole al tergicristallo - la necessità di rispettare quanto imposto dal codice della strada. Servirà? Forse no, esattamente per come come è già accaduto nelle passate occasioni. Perché vi siano eventi, manifestazioni o sia la domenica d'accesso gratis, via Passeggiata archeologica si trasforma in una bolgia.