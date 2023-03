L'agguato sulla statale 115, continuano le indagini dei carabinieri: l'auto rubata in città

E’ stata rubata ad Agrigento l’auto, una vecchia Fiat Punto grigia, usata, lunedì mattina, per l’agguato lungo la strada statale 115, al pastore-bracciante agricolo quarantatreenne. Ad accertarlo sono stati i carabinieri che si stanno occupando delle indagini e che hanno ritrovato la vettura, con all’interno il fucile utilizzato per sparare al palmese, completamente inceneriti. Perché i sicari dopo il tentato omicidio hanno abbandonato il mezzo e l’hanno incendiato.

Il ferito, ieri, risultava essere vigile, cosciente e capace di respirare autonomamente. Il palmese non è più in pericolo di vita, ma verosimilmente avrà bisogno di un lungo percorso terapeutico per riprendersi.

Scontato, ma ancora non si può sapere quando avverrà, che non appena le condizioni cliniche del ferito – che è in netto miglioramento – lo consentiranno, i carabinieri di Palma di Montechiaro e quelli della compagnia di Licata proveranno, anche se ancora degente all’ospedale di Caltanissetta, ad ascoltarlo.