Il tentato omicidio sulla statale 115, è fuori pericolo il pastore ferito: verrà trasferito a Neurochirurgia

E' vigile, cosciente e respira autonomamente il pastore-bracciante agricolo quarantatreenne di Palma di Montechiaro che, ieri mattina, è stato vittima di un agguato lungo la strada statale 115, all'altezza del primo bivio per la città del Gattopardo. I medici della Rianimazione dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove ieri sera il paziente è stato trasferito dopo un intervento chirurgico durato sei ore, entro la tarda mattinata disporranno il suo trasferimento in Neurochirurgia.

Il palmese non è più in pericolo di vita, ma verosimilmente avrà bisogno di un lungo percorso terapeutico per riprendersi.

Carabinieri e Procura di Agrigento, intanto, continuano a indagare per cercare di far luce sul movente che ha scatenato il tentato omicidio. Ieri erano stati sentiti familiari, parenti e conoscenti del ferito. Un passaggio investigativo di rito per provare a tracciare uno scenario da scandagliare e arrivare all'identificazione dei due delinquenti che, appare ormai chiaro, avevano pianificato ogni passaggio dell'agguato. Non filtrano indiscrezioni su quali sono le ipotesi investigativa che sono, al momento, al vaglio.

Proseguono, ed è inevitabile che sia così, i rilievi sull'auto della vittima dell'agguato. E questo, naturalmente, per provare a stabilire se oltre al fucile, ritrovato bruciato all'interno della vecchia Fiat Punto grigia usata per il tentato omicidio, sia stata utilizzata anche un'altra arma. Il pastore-bracciante agricolo ha, infatti, parlato di sei colpi d'arma da fuoco.