Il tentato omicidio sulla statale 115, pastore ferito ricoverato in Rianimazione dopo 6 ore d'intervento

E' durato sei ore il delicatissimo intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il quarantatreenne di Palma di Montechiaro che, stamattina, è stato vittima di un agguato lungo la strada statale 115, all'altezza del primo bivio per la città del Gattopardo. I chirurghi vascolari hanno rimosso il proiettile che ha centrato al collo, poco prima delle spalle, il pastore-bracciante agricolo. L'equipe di Neurochirurgia ha poi ultimato l'operazione. Il paziente, adesso, è stato trasferito in Rianimazione, sempre all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove resterà sotto costante monitoraggio. Il quadro clinico era e resta assai delicato.

I carabinieri, intanto, praticamente per l'interna giornata, hanno sentito familiari, parenti e conoscenti del ferito. Un passaggio investigativo di rito per provare a tracciare uno scenario da scandagliare per comprendere movente e arrivare, dunque, ai due delinquenti che, verosimilmente, nello stesso luogo dove hanno incendiato l’auto rubata avevano lasciato un altro mezzo parcheggiato, pronto per la fuga.

Eseguiti, e probabilmente non ancora ultimati, i rilievi sull'autovettura della vittima. Un passaggio importantissimo per provare a comprendere quanti colpi veramente sono stati esplosi e se, oltre al fucile, sia stata utilizzata o meno un'altra arma.

A riferire ai carabinieri che gli sono stati sparati sei colpi d'arma da fuoco da due sicari a bordo della Fiat Punto grigia è stato lo stesso ferito che verosimilmente non li ha riconosciuti.