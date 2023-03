Il tentato omicidio lungo la statale 115: sei i colpi di fucile sparati contro il pastore-bracciante agricolo

Non uno, non due, ma ben sei colpi sono stati esplosi contro il bracciante agricolo-pastore quarantatreenne. Due i delinquenti che hanno agito, lungo la strada statale 115, a bordo della Fiat Punto grigia che è stata poi ritrovata bruciata sotto un cavalcavia a poca distanza dal luogo dell'agguato.

A riferire ai carabinieri dei sei colpi d'arma da fuoco e dei due sicari a bordo della Fiat Punto grigia è stato lo stesso ferito che non ha mai perso conoscenza e coscienza. Non filtrano indiscrezioni, né potrebbe essere diversamente, sulle ulteriori dichiarazioni della vittima del tentato omicidio, ossia se abbia avuto o meno di riconoscere chi guidava la Fiat Punto grigia o chi imbracciava il fucile usato per sparargli ben sei colpi.

Il tentato omicidio è avvenuto alle 6,40 circa, all'altezza del primo bivio per Palma di Montechiaro.

Scontato il fatto che, non appena le condizioni cliniche del ferito lo consentiranno, che il pastore-bracciante palmese verrà nuovamente ascoltato dai militari dell'Arma che, coordinati dalla Procura di Agrigento, si stanno occupando dell'inchiesta. Il tentato omicidio, senza ombra di dubbio, era stato pianificato. Lo si comprende dal fatto che non soltanto è stata utilizzata una utilitaria rubata, ma anche dal fatto che verosimilmente i sicari conoscevano gli orari e gli spostamenti della vittima.