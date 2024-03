"Ha appiccato il fuoco alla parte anteriore dell'auto": denunciato ventenne

Come e perché lo abbia fatto non è chiaro. Un ventenne disoccupato di Palma di Montechiaro è stato però denunciato, in stato di libertà, alla procura di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è danneggiamento a seguito di incendio.

Nei giorni scorsi, un cinquantatreenne palmese ha formalizzato, alla stazione dei carabinieri, denuncia per l'incendio della parte anteriore della sua auto, una Fiat Grande Punto, che era stata lasciata parcheggiata lungo la strada. Tutto è accaduto subito dopo pranzo, quindi in pieno giorno. I carabinieri hanno, naturalmente, subito avviato le indagini. Un'attività investigativa che ha portato appunto all'identificazione del presunto responsabile che è stato deferito alla Procura per danneggiamento a seguito di incendio.

Fitto, anzi categorico, il riserbo investigativo dei militari dell'Arma che ieri, né nei giorni scorsi, hanno lasciato trapelare neanche la più piccola indiscrezione.