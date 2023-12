Cade dal tetto mentre pulisce la grondaia: tragedia a Palma di Montechiaro, morto 68enne

Pare che stesse pulendo la grondaia della sua abitazione. All'improvviso, l'incidente: è scivolato, è caduto dal tetto e si è consumata la tragedia. A perdere la vita è stato un sessantottenne, Gioacchino Alotto, di Palma di Montechiaro.

Inutile ogni tentativo, disperato, degli operatori del 118 di salvargli la vita. I sanitari quando sono giunti nella parte alta della città del Gattopardo, in viale Repubblica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantottenne. Sul posto sono accorsi i poliziotti del commissariato che si stanno occupando della ricostruzione di quanto - una vera e propria tragedia - è accaduto. Sotto choc l'intero quartiere.

"Abbiamo appena appreso una terribile notizia, un nostro concittadino mentre effettuava dei piccoli lavori a casa è scivolato ed ha perso la vita. Siamo sgomenti, manifesto - ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino - la mia solidarietà, quella dell'amministrazione e di tutta la città, alla famiglia per questa drammatica perdita. Siamo addolorati, alla famiglia tutta la nostra vicinanza e un appello voglio lanciare ai concittadini: state sempre attenti anche nello svolgere i piccoli, semplici, lavori casalinghi che possono trasformarsi appunto in tragedie".