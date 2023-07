"Picchia la compagna davanti ai bambini e le frattura il setto nasale": 37enne ricoverata in ospedale

Ha rotto, letteralmente fratturato, il setto nasale della compagna. Una trentaseienne che è finita all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici l'hanno ricoverata prima e le hanno diagnosticato una frattura guaribile in circa 30 giorni. Ad intervenire nell'abitazione della coppia, durante la notte: erano le due circa, sono stati i carabinieri di Palma di Montechiaro che hanno raccolto la segnalazione per una lite in famiglia. Una lite che s'è consumata sotto gli occhi di tre minori.

A scagliarsi contro la trentasettenne è stato appunto, stando all'accusa, il compagno: un bracciante agricolo quarantenne. Non è chiaro, o almeno non è stato reso noto, cosa abbia innescato la lite, ma di fatto quanto è avvenuto è più che allarmante visto che il quarantenne ha fratturato il setto nasale della donna.

La trentaseienne, una romena, è stata soccorsa e portata in ospedale a Licata. Scontato, anche sulla base dei giorni di prognosi diagnosticati alla donna, che i militari dell'Arma, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Agrigento, abbiano già deferito - per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate - il bracciante agricolo.