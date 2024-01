Quattro bombole di gas messe su letti, divano e cucina: minacce per un pensionato 75enne

Tre erano posizionate sui letti e sul divano, assieme a una confezione di fiammiferi. Un'altra, da ben 17 chili, era in cucina. Quattro le bombole di gas - le prime tre da viaggio, l'altra vuota - che sono state ritrovate all'interno di un'abitazione estiva di Palma di Montechiaro. Minacce inequivocabili per un pensionato settantacinquenne che ha già formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri della città del Gattopardo. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento.

La casa estiva di contrada Giotta è, in questo periodo dell'anno, disabitata. Non è chiaro quando le bombole di gas siano state collocate. Ed è misterioso, fra l'altro, che sia stato fatto tutto senza che né porta, né finestre siano state forzate. Sul posto, si sono precipitati oltre ai carabinieri della stazione anche i colleghi della Scientifica che si sono occupati di rilevare eventuali tracce o indizi che potrebbero tracciare la pista investigativa da seguire. Non filtrano indiscrezioni, ma pare che i balordi - quasi almeno due persone - non si sarebbero lasciati tracce dietro le spalle.

Inevitabilmente, l'anziano pensionato - proprietario della casa - è stato ascoltato per cercare di capire se abbia o meno avuto problemi o dissidi con qualcuno. L'area di campagna non è coperta da sistemi di videosorveglianza e questo, purtroppo, complica - ma non è decisivo - l'attività investigativa.