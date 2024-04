"Corruzione in concorso"

"Corruzione in concorso"

A carico della ditta edile sono state elevate ammende e sanzioni per complessivi 115 mila euro.

A carico del 52enne cinese, operaio in nero, la questura ha notificato un ulteriore provvedimento di espulsione.

Quattro lavoratori "in nero", fra cui un cinese 52enne colpito da provvedimento di espulsione. Operai che lavoravano, per la ristrutturazione di un locale al Villaggio Mosè, senza protezioni. Quattro le persone - il titolare della ditta edile, un imprenditore di 37 anni; il presidente e il legale rappresentante della società, ma anche il cinese - denunciate alla procura della Repubblica di Agrigento. A farlo sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Agrigento. Militari dell'Arma che sono quotidianamente impegnati, e su più "fronti", a combattere irregolarità e violazioni che mettono anche a rischio i lavoratori.

Quattro lavoratori "in nero" per ristrutturare un locale: denunce e sanzioni per 115mila euro