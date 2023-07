I coniugi trovati morti in casa a Fontanelle, eseguita l'autopsia: la donna è stata picchiata e soffocata

Ilenia Bonanno è stata soffocata con un cuscino dopo essere stata picchiata. Subito dopo il marito Daniele Gallo Cassarino si è tolto la vita impiccandosi ma prima si sarebbe inferto dei colpi provocandosi delle lesioni. Il medico legale Alberto Alongi, che ha eseguito l'autopsia sui corpi dei coniugi su incarico del procuratore reggente Salvatore Vella e del pubblico ministero Cecilia Baravelli, ha ricostruito quasi tutti i dettagli dell'omicidio-suicidio scoperto giovedì mattina in via Alessio Di Giovanni, a Fontanelle.

La donna 45enne, che lavorava come commessa in un negozio del centro e in passato sarebbe stata già vittima di almeno un'altra aggressione, come raccontato dai vicini che hanno detto di avere visto arrivare, solo pochi giorni prima, una volante della polizia, in un primo momento si pensava fosse stata accoltellata alla gola ma l'ispezione cadaverica ha messo in dubbio la circostanza tanto che i pm hanno disposto l'autopsia. La donna, come emerso dagli accertamenti sulle salme, aveva delle lesioni sul corpo ed è stata soffocata con un cuscino. Il marito - ma su questo punto non ci sono al momento certezze - si sarebbe, invece, provocato delle lesioni autonomamente prima di suicidarsi.

L'uomo, invece, di due anni più grande, si è impiccato alla porta della camera da letto, stanza in cui si trovava anche la moglie. L'indagine, svolta sul campo dalla squadra mobile di Agrigento, sembra prossima alla chiusura del cerchio. Gallo Cassarino pare soffrisse di depressione e, di recente, si era pure licenziato dalla ditta del settore dei rifiuti di cui era dipendente. La coppia aveva due figli di 19 e 15 anni. E' stato proprio quest'ultimo a trovare i corpi dopo essersi messo in allarme perchè non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.