Uccide la moglie e si impicca: tragedia a Fontanelle

Omicidio-suicidio a Fontanelle, al civico 36 di via Alessio Di Giovanni. Le vittime sono una coppia di coniugi di Agrigento con 2 figli, un maschio e una femmina, di 19 e 15 anni. La moglie è Ilenia Bonanno di 45 anni. Il marito è Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, ex dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti. L'uomo si è impiccato e, in base a quanto è stato accertato al momento dalla polizia, pare che soffrisse da diversi mesi di una forte depressione: si era anche licenziato dal lavoro ed era in cura.

La donna, con il suo impiego in un negozio, riusciva a far fronte alle spese familiari. A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia che si era allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. Il giovane è andato nell'abitazione per controllare e ha fatto la drammatica scoperta.

Sul posto sono accorse tutte le pattuglie disponibili della Questura di Agrigento che, dopo aver identificato le vittime, hanno cercato di ricostruire l'accaduto. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, diretta dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi.

Subito dopo sono arrivati anche il procuratore facente funzioni di Agrigento Salvatore Vella, che ha disposto l'autopsia sui cadaveri, e il pm di turno Cecilia Baravelli. In base a quanto è emerso dopo il sopralluogo della Procura, la donna non sarebbe stata accoltellata alla gola. Si sta cercando quindi di capire come Ilenia Bonanno, ritrovata anch'essa in camera da letto, sia stata uccisa. La dinamica non risulta affatto chiara, motivo per cui il capo dei pm di Agrigento ha disposto l'esame autoptico sulle salme. La polizia sta sentendo, inevitabilmente, anche i familiari e i vicini di casa per capire i rapporti fra marito e moglie. A quanto pare, in passato, i coniugi avrebbero litigato in più occasioni ed alcuni vicini, infatti, avrebbero assistito ad interventi delle pattuglie di polizia.

