"No alle telecamere": scoppia la baruffa e la sassaiola fra vicini di casa: 4 denunciati

"Queste telecamere di videosorveglianza qui non si devono installare". E' per questo motivo che è finita in baruffa, con lancio di sassi tanto da una parte quanto dall'altra, la lite fra vicini di casa di Licata. Quattro le persone, tutte licatesi appunto, che sono state denunciate, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dagli agenti del commissariato cittadino. Tutti dovranno adesso rispondere delle ipotesi di reato di "getto pericoloso di cose" e "violenza privata continuata".

La discussione verbale e concitata - fra vicini di casa appunto - è all'improvviso degenerata perché una famiglia non voleva che venissero collocate, dal vicino di casa, le telecamere di sorveglianza. L'altra compagine invece dicendosi libera di poterlo fare, ha fatto posizionare gli impianti. E sono state proprio le telecamere a riprendere la sassaiola fra le parti. Telecamere che, fin dal primissimo momento, il loro lavoro lo hanno svolto egregiamente: hanno permesso di ricostruire come tutto è andato e dunque hanno permesso ai poliziotti di deferire alla Procura i quattro coinvolti nel getto pericoloso di cose.