Incendiati 30 ettari coltivati a grano: terreno confiscato alla mafia e coop "Livatino" di nuovo nel mirino

Trenta ettari di terreno coltivati a grano sono andati in fumo. Non uno dei tanti incendi che si registrano in questo periodo dell'anno un po' in tutta la provincia, ma il rogo - l'ennesimo che colpisce la coop agricola - delle colture della "Rosario Livatino-Libera terra" di Naro.

Coltivazioni fatte in contrada Gibbesi, su un fondo confiscato alla mafia, nel 1992, dal tribunale di Agrigento e assegnato alla "Rosario Livatino-Libera terra" nel 2015. Il danno provocato alla coop agricola è stato quantificato in circa 20 mila euro ed è coperto da polizza assicurativa.

Il danneggiamento seguito da incendio non è che l'ennesimo che si verifica in contrada Gibbesi. Già lo scorso anno, andarono in fumo 10 ettari di terreno coltivato a grano.

Una storia che si ripete. Purtroppo. Era infatti la fine di giugno di tre anni fa quando un altro misterioso incendio mandò in fumo – provocando allora un danno economico di ben 15 mila euro - le coltivazioni di grano e foraggi su 40 ettari di terreno confiscati alla mafia e gestiti appunto dalla cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libere Terre”. Alla cooperativa, negli anni addietro, è stato affidato il bene, confiscato alla mafia, di contrada Robadao e successivamente quello di contrada Gibbesi.

Quanto è avvenuto, negli ultimi giorni a Naro, crea, ancora una volta, allarme. Anche perché l’incendio è indubbiamente di matrice dolosa. Ad indagare – dopo aver raccolto la denuncia, a carico di ignoti, del legale rappresentante della cooperativa “Le terre di Rosario Livatino – Libera terra” – sono i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Licata. Naturalmente è stato subito avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento.

Lo scorso anno, dopo più incendi in danno della coop, istituzioni e parti sociali fecero una marcia sui terreni confiscati alla mafia. Durante il sit-in, i sindaci di Naro, Canicattì e Favara avevano evidenziato come è necessario ricostituire il consorzio dei Comuni per la gestione dei beni confiscati.