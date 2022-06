Grano coltivato su terreni confiscati alla mafia, 10 ettari in fumo: 10 mila euro il danno

Dieci ettari di terreno coltivato a grano, sul fondo agricolo confiscato alla mafia ed affidato alla cooperativa “Le terre di Rosario Livatino – Libera terra”, sono andati in fumo. Il danno provocato alla coop è stato quantificato in circa 10 mila euro ed è, per fortuna, coperto da polizza assicurativa. Ma quanto è avvenuto in contrada Gibbesi, in territorio di Naro, ha, inevitabilmente, dell’allarmante. Anche perché l’incendio, appiccato durante le ore della mattina, è indubbiamente di matrice dolosa.

Ad indagare – dopo aver raccolto la denuncia, a carico di ignoti, del legale rappresentante della cooperativa “Le terre di Rosario Livatino – Libera terra” – sono i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Licata. Naturalmente è stato subito avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento.

Una storia che si ripete. Purtroppo. Era infatti la fine di giugno di due anni fa quando un altro misterioso incendio mandò in fumo – provocando allora un danno economico di ben 15 mila euro - le coltivazioni di grano e foraggi su 40 ettari di terreno confiscati alla mafia e gestiti appunto dalla cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libere Terre”. All’epoca fu il sindaco, che è ancora in carica, Maria Grazia Brandara, a ricordare che “la cooperativa Livatino non è nuova ad attacchi, minacce e ‘inviti a desistere’”. Lo stesso primo cittadino ricordava, infatti, il furto delle arnie nella Valle dei Templi.

Alla cooperativa, negli anni addietro, è stato affidato il bene, confiscato alla mafia, di contrada Robadao e successivamente quello di contrada Gibbesi.

Adesso, come due anni addietro, spetterà ai carabinieri provare a fare chiarezza e ad identificare, laddove possibile, i piromani o il piromane. E’ certo, però, purtroppo, che l’area di contrada Gibbesi non è coperta da impianti di videosorveglianza.