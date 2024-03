Muore 64enne ricoverato a Chirurgia e scoppia il caos: minacciati i medici, interviene la polizia

Sessantaquattrenne muore al reparto di Chirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio e scoppia il caos. A prendersela con i medici - inveendo e minacciando - sono stati i familiari dell'uomo che ha perso la vita. Congiunti sotto choc e preda della rabbia. Ed è dovuta intervenire la polizia, gli agenti della sezione Volanti della questura nello specifico, per cercare di riportare la calma ed evitare che il momento di gran confusione e ira trascendesse. Cosa che i poliziotti sono riusciti ad assicurare.

I familiari del sessantaquattrenne hanno contestato, appunto a gran voce, che il loro congiunto era deceduto a causa di un ritardo, di due giorni, nel trasferimento in una struttura meglio attrezzata che avrebbe dovuto essere uno degli ospedali di Palermo.

I poliziotti della sezione Volanti hanno subito informato il sostituto procuratore di turno che ha disposto, come sempre avviene in casi del genere, il sequestro della salma, ma anche della cartella clinica. Scontato - anche se mancano conferme istituzionali al riguardo - che i familiari del sessantaquattrenne deceduto verranno ascoltati per cercare di ricostruire al meglio il decorso ospedaliero del familiare.