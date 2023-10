La guerra agli "sporcaccioni" continua: 27 le multe fatte in una settimana grazie alle fototrappole

Le fototrappole posizionate dall'Amministrazione comunale continuano a mietere "vittime" tra chi ha deciso di non differenziare e si sostina ad abbandonare i rifiuti per strada.

Secondo l'ultimo report diffuso dal Comune, nel periodo dal 20 al 25 settembre sono 27 i sanzionati che sono stati "pizzicati" dalle telecamere mentre lasciavano sacchi di spazzatura in alcune zone "calde" come ad esempio l'ex isola ecologica di via Aviere Volpe.

Quello che è certo è che nelle zone in cui sono presenti le fototrappole i rifiuti sono ormai quasi del tutto scomparsi, spingendo gli incivili a cercare nuovi luoghi di abbandono. Una sorta di "Guardie e ladri" che probabilmente avrà una vera svolta quando tutti inizieranno a rispettare i luoghi in cui vivono.