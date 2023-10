Abbandono di rifiuti, le fototrappole non perdonano: scoperti altri 20 "sporcaccioni"

Altri venti "sporcaccioni" sono stati sorpresi dalle fototrappole in diverse zone della città. Nuove sanzioni da 300 euro ciascuna che arrivano per soggetti sorpresi in larga parte a lasciare spazzatura nell'area dell'ex isola ecologica di via Volpe e nella zona di parco Icori.

Altre fototrappole sono state posizionate in queste settimane nella zona del Quadrivio Spinasanta e di Calcarelle, nella speranza di individuare chi è ormai abituato a lanciare i rifiuti invece che a differenziarli.