Guardia di finanza in lutto: è morto il tenente colonnello Maurizio Pellegrino

Aveva soltanto 53 anni. Ed è morto oggi a causa di un male incurabile. La Guardia di finanza prima e Agrigento dopo perdono il comandante del nucleo Polizia-Economico-Finanziaria: il tenente colonnello Maurizio Pellegrino.

"Al caro collega va il nostro senso di profonda gratitudine per il prezioso contributo fornito al Corpo, con passione e dedizione, da irreprensibile servitore dello Stato. Ci stringiamo, con cristiana partecipazione, alla famiglia in un affettuoso e commosso abbraccio" - ha detto il comandante regionale delle Fiamme Gialle, il generale Cosimo Di Gesù - .

Il tenente colonnello Maurizio Pellegrino era originario di Corigliano, dove in tanti, anzi tantissimi, lo stanno ricordando in queste ore. Tante le attestazioni di stima per il suo animo nobile. Pellegrino lascia la moglie e due figli.