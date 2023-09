Si accascia per strada e muore: tragedia a Licata, ha perso la vita un venticinquenne

Venticinquenne muore mentre percorre la via Gela, a Licata. La tragedia è avvenuta poco prima dell'orario di pranzo: il giovane si è all'improvviso accasciato sull'asfalto e subito più passanti, terrorizzati, hanno composto il 118 e richiesto l'intervento di una ambulanza. Quando i sanitari sono giunti, dall'ospedale "San Giacomo d'Altopasso", per il ragazzo non c'era più nulla da fare: è stata accertata la morte.

Ad ucciderlo è stato un malore improvviso e fulminante. Degli accertamenti, per cercare di stabilire cosa abbia determinato la disgrazia, si stanno occupando i carabinieri.