Giornalista morta per malaria non diagnosticata, i familiari di Loredana Guida: "Vogliamo solo un giusto processo"

Chiedono un "giusto processo". Un contraddittorio in cui le parti possano provare, "e senza alcuna scorciatoia" - scrivono - , cosa sia effettivamente accaduto a Loredana Guida, la giornalista-insegnante agrigentina di 44 anni che è morta il 28 gennaio del 2020 a causa di malaria.

La richiesta di "aiuto" - ricostruendo tutto quello che è successo a Loredana Guida e i conseguenziali passaggi fra Procura e ufficio Gip del tribunale di Agrigento - è stata redatta dalla mamma della 44enne, dalle sorelle e dal fratello. Ed è stata indirizzata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ministro della Salute, al procuratore generale della Corte d'appello e al capo dei pm di Agrigento. "Vogliamo porre l'attenzione - scrivono i familiari di Loredana Guida - sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pm in capo a due soggetti indagati. Richiesta reiterata dopo che il gip aveva chiedo di procedere a ulteriori indagini e se del caso anche all’incidente probatorio - scrivono la mamma, le sorelle e il fratello della giornalista-insegnante - . Alla richiesta di archiviazione del pm ci siamo opposti ancora una volta". Il decesso non è stata una fatalità - secondo i familiari di Loredana Guida -, ma un caso di malasanità. Vogliono giustizia, null'altro i familiari di Loredana.

Lo scorso 26 novembre, il gip Giuseppe Miceli ha archiviato la posizione degli infermieri Vincenzo Glorioso e Kochiss Cilia, e chiesto un supplemento d'indagini su due medici tra quelli che prestarono soccorso alla donna quando si rivolse all'ospedale per una febbre mista a malessere che non accennava a passare. Si tratta di Antonio Marotta e Alida Maria Lauria.

Il gup del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, a metà dello scorso ottobre, ha disposto il rinvio a giudizio di Francesco Sciortino, medico di base di Loredana Guida, accusato di omicidio colposo. Nei mesi precedenti erano stati rinviati a giudizio Gioacchino Brucculeri, 70 anni, medico in servizio alla guardia medica e Maurilio Castelli, 36 anni, sanitario in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. A Castelli, in particolare, si contesta di non avere sottoposto la paziente ad un'accurata anamnesi e, soprattutto, di non avere eseguito un test rapido per la malaria nonostante Loredana Guida - sostiene l'accusa - avesse detto in fase di triage di essere stata in Africa. Sciortino, invece, - stando sempre all'accusa - pur sapendo del viaggio in Nigeria, le avrebbe prescritto la terapia per l'influenza.

Per il pm "nessuna condotta illecita può addebitarsi ai sanitari del reparto di Rianimazione che operarono sulla paziente dal 20 gennaio 2020, allorquando le sue condizioni di salute erano ormai critiche e nulla avrebbero potuto fare per salvarle la vita”. Ecco perché appunto è stata chiesta l'archiviazione delle due posizioni. Parole che non vengono accettate, anzi risultano essere contestate nella richiesta di aiuto inviata oggi alle istituzioni, dai familiari di Loredana. Mamma, sorelle e fratello - devastati dal dramma e dal dolore della perdita - chiedono, infatti, soltanto un "giusto processo" (che significa rinvio a giudizio anche dei due medici di Rianimazione ndr.) per capire se effettivamente vi siano state o meno responsabilità.