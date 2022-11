Giornalista morta per malaria non diagnosticata, archiviata la posizione di due infermieri

Due archiviazioni e due richieste di supplemento d'indagine. Nuovi risvolti nelle indagini per la morte di Loredana Guida, 44 anni, giornalista e docente, morta il 28 gennaio del 2020 a causa di una grave forma di malaria non diagnosticata.

Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Miceli, stando a quanto riportato dal quotidiano La Sicilia di oggi, ha archiviato la posizione degli infermieri Vincenzo Glorioso e Kochiss Cilia, e chiesto appunto un supplemento d'indagini su due medici tra quelli che prestarono soccorso alla donna quando si rivolse all'ospedale per una febbre mista a malessere che non accennava a passare. Si tratta di Antonio Marotta e Alida Maria Lauria.

Sono già tre le persone rinviate a giudizio.