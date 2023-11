La battaglia della Pro Loco contro l'impianto di umido a Montallegro: slitta la verifica sulle distanze

Slitta l'accertamento disposto dai giudici del Tar sull’effettiva distanza tra l'impianto per il trattamento dell'umido in costruzione da parte della ditta Catanzaro in contrada Rocca di Gallo e il centro abitato di Montallegro.

La decisione è arrivata dopo che la docente dell'Università Kore di Enna, delegata dal preside della facoltà di Ingegneria e architettura, ha chiesto altri 90 giorni di tempo per completare la sua relazione e rispondere ai quesiti posti.

A opporsi alla realizzazione dell'impianto è stata la Pro Loco di Montallegro, presieduta da Giosuè Scalia, che aveva presentato, con il patrocinio degli avvocati Santo Botta e Teodoro Caldarone, un articolato ricorso dopo che erano state concesse le prime autorizzazioni.

I legali dell'associazione hanno denunciato numerose violazioni di legge, tra le quali "il mancato rispetto della prescritta distanza tra l’area del progetto e il centro abitato, la mancata valutazione della sussistenza di vincoli paesaggistici insuperabili che insistono sulla fascia di territorio interessata dal progetto, nonché l’effetto cumulo con la discarica in essere ed il conseguente impatto ambientale".

Sia i legali della Pro Loco, che i difensori del Comune, hanno formulato una istanza istruttoria richiedendo al tribunale amministrativo regionale di voler disporre "una verificazione per determinare, in maniera terza e imparziale, la reale distanza tra il perimetro del centro abitato di Montallegro e il perimetro dell’impianto di trattamento rifiuti che la ditta Catanzaro vorrebbe realizzare".

Il procedimento, dopo il rinvio disposto dal Tar, è stato aggiornato al 9 maggio.