"Settantaduenne adesca e palpeggia bimba di 9 anni", confermata condanna a 10 anni per l'amico di famiglia

Dieci anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione della pena: i giudici della Corte di appello di Palermo confermano la sentenza di condanna nei confronti del settantaduenne Giuseppe Todaro, di Montallegro, accusato di violenza sessuale ai danni di una bimba, figlia di amici.

La pena inflitta in primo grado, lo scorso 12 giugno dal collegio di giudici presieduto da Alfonso Malato, era superiore rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero Elettra Consoli.

Il difensore dell'imputato, l'avvocato Giuseppe Lo Gioco, ha impugnato la sentenza ribadendo che non vi fosse alcun riscontro alle accuse e che si trattava di ricostruzioni non veritiere e piene di suggestioni.

"Mi ha invitato ad andare nel garage di casa sua per vedere alcuni giochi, poi mi ha regalato delle caramelle e dei bracciali e mi ha dato 5 euro. A quel punto mi ha improvvisamente palpeggiato e baciato, sono scappata dentro casa dove c'era sua moglie. Dopo pranzo, purtroppo, l'episodio si è ripetuto". Questo il racconto shock fatto in aula dalla presunta vittima.

La madre, in seguito, ha confermato le accuse deponendo al processo a carico dell'uomo. Gli abusi si sarebbero verificati in una circostanza in cui la piccola era andata a pranzo dall'imputato e dalla moglie.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri dopo avere raccolto le denunce della madre e della nonna della piccola.

Todaro, adesso, dovrà pure risarcire i familiari della bambina che si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Fabio Inglima Modica e Floriana Salamone.