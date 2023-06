Adesca una bimba di 9 anni figlia di una coppia di amici e la palpeggia: chiesta condanna per 71enne

Sei anni di reclusione con l'accusa di avere adescato una bambina di 9 anni, figlia di una coppia di amici, e averla palpeggiata e baciata. Il pubblico ministero Elettra Consoli ha chiesto la condanna del 71enne Giuseppe Todaro, di Montallegro, accusato di violenza sessuale ai danni di minore figlia di una coppia di amici.

"Mi ha invitato ad andare nel garage di casa sua per vedere alcuni giochi, poi mi ha regalato delle caramelle e dei bracciali e mi ha dato 5 euro. A quel punto mi ha improvvisamente palpeggiato e baciato, sono scappata dentro casa dove c'era sua moglie. Dopo pranzo, purtroppo, l'episodio si è ripetuto". Questo il racconto shock fatto in aula nei mesi scorsi dalla presunta vittima.

La piccola, inoltre, secondo quanto detto in aula dalla psicologa, avrebbe riferito che l'uomo - a suo dire - avrebbe fatto lo stesso con altre bambine. Circostanza tutta da verificare e che, in ogni caso, non è oggetto della contestazione.

La madre, in seguito, ha confermato le accuse deponendo al processo a carico dell'uomo. Gli abusi si sarebbero verificati in una circostanza in cui la piccola era andata a pranzo dall'imputato e dalla moglie. Le indagini sono state avviate dai carabinieri dopo avere raccolto le denunce della madre e della nonna della piccola. Pure quest'ultima, sentita in precedenza, ha confermato che l’invito per andare a pranzo era stato avanzato dai coniugi Todaro ma che a prendere e lasciare la piccola in auto è stato solo l'imputato.

"La bambina - aveva aggiunto - si è subito chiusa in bagno e ho visto che era sporca, non era riuscita a trattenere i bisogni". Secondo il pm le accuse a carico dell'imputato sono pienamente provate in primo luogo "dal racconto chiaro, limpido e non forzato" della giovane vittima oltre che dalle consulenze e dalle testimonianze. Richieste a cui si sono associati i difensori di parte civile Fabio Inglica Modica e Floriana Salamone mentre il difensore di Todaro, l'avvocato Giuseppe Lo Gioco, ha replicato al pm sostenendo che si tratta di ricostruzioni non veritiere e piene di suggestioni.

I giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, il 12 giugno, dopo le eventuali repliche, emetteranno la sentenza.