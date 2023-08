Minaccia e perseguita da anni con foto e video l'ex moglie: denunciato agricoltore

Dal 2014 ad oggi avrebbe dato il tormento alla sua ex moglie. E lo avrebbe fatto con minacce, foto e riprese video. Un comportamento che nella donna ha ingenerato un grave e perturbante stato d'ansia e di timore. E' per stalking (atti persecutori ndr.) che la vittima, una donna di 45 anni, ha denunciato l'ex marito, un agricoltore cinquantunenne di Castrofilippo. I carabinieri della stazione, subito dopo aver raccolto la denuncia, hanno attivato l'iter del cosiddetto codice "rosso".

L'agricoltore - stando alla denuncia presentata dalla donna - avrebbe continuato a perseguitarla, con minacce, foto e video, non da settimane e nemmeno da mesi. Ma dal lontano 2014. Una situazione insopportabile, che ha reso infernale la vita della vittima, per la quarantacinquenne casalinga. Una donna che, ad un certo punto, ha trovato - ed è accaduto nei giorni scorsi - il coraggio per rivolgersi ai carabinieri della stazione di Castrofilippo ai quali ha raccontato quanto, suo malgrado, aveva vissuto fino a quel momento.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia per atti persecutori e attivato le procedure del "codice rosso", in maniera da tutelare e garantire l'incolumità della vittima.