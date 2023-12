"Minaccia di morte un poliziotto teste in tribunale": denunciata una 42enne

Prima avrebbe minacciato ed insultato genericamente le forze di polizia. E lo avrebbe fatto avvicinandosi ad un carabiniere che prestava servizio di assistenza alle aule giudiziarie. Poi, rivolgendosi ad un vice ispettore della polizia, in servizio al commissariato, e presente in qualità di teste ad un processo, lo ha minacciato - in maniera chiara ed inequivocabile - di morte. Ha 42 anni la donna, disoccupata, di Sciacca che è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato è, naturalmente, minaccia a pubblico ufficiale.

Tutto è avvenuto, nei giorni scorsi, fra le aule del tribunale della città Termale. Non è chiaro per quale motivo la quarantaduenne, probabilmente andata su tutte le furie, prima abbia rivolto offese e gravi minacce genericamente alle forze dell'ordine e poi invece ha esplicitamente minacciato di morte il poliziotto.