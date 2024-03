Migranti, visita in prefettura di una delegazione delle Nazioni Unite

Una delegazione dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, guidata dalla rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, Chiara Cardoletti, è stata ricevuta in prefettura.

Nel corso dell’incontro, il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha esposto le linee di azione in ordine alla gestione del fenomeno migratorio, in particolare - si legge in una nota della prefettura - per ciò che riguarda l’isola di Lampedusa, specificando, inoltre, le iniziative future che la prefettura intende intraprendere.

La delegazione si è poi spostata, per un sopralluogo, nel nuovo hotspot di Porto Empedocle.

Cardoletti, sempre secondo quanto fa sapere la Prefettura, si è congratulata per il lavoro fatto in tempi assai limitati e si è detta positivamente colpita "in relazione a una struttura che sarà in grado di fornire una assistenza di qualità a coloro che vi si troveranno a sostare".