Si svuota l'hotspot di Lampedusa: 96 minori verso Villa Sikania

Un gruppo di 96 minori non accompagnati è in partenza dall'hotspot di Lampedusa con il traghetto di linea per Porto Empedocle dove giungeranno in serata e verranno subito dopo trasferiti nel centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana. In giornata si tenterà, perché le condizioni del mare non sono buone, l'attracco della nave quarantena "Allegra" che è in rada di Lampedusa e verranno imbarcati altri 140 migranti. Nella struttura d'accoglienza della più grande isola delle Pelagie resteranno, se non ci saranno nuovi approdi, in 37. La Prefettura di Agrigento, nel giro di neanche un paio di giorni, è riuscita ad organizzare il trasferimento delle 723 persone presenti che, a fronte di 250 posti disponibili, ingolfavano la struttura.