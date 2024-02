Rapina e reingresso nonostante espulsione e respingimento: 8 arresti nel giro di pochi giorni

Sette perché hanno fatto reingresso in territorio italiano, attraverso la frontiera di Lampedusa, nonostante fossero gravati da decreto di espulsione o di respingimento e uno perché ricercato in campo internazionale per rapina, compiuta in Pakistan. I poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento continuano ad arrestare, dopo gli approdi degli scorsi giorni a Lampedusa, quanti non soltanto risultano essere tornati in Italia in maniera illegale, ma anche quanti, di fatto, sono ricercati.

La Mobile ha, dunque, arrestato un pakistano 24enne perché ricercato in ambito internazionale per una rapina realizzata in Pakistan. Di fatto è stato dato esecuzione ad un mandato emesso nel marzo del 2022. E il 24enne, dopo le formalità di rito, è stato già associato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. A ruota, sempre nei giorni scorsi, gli agenti della squadra mobile, che 365 giorni all'anno sono presenti all'hotspot di Lampedusa, hanno arrestato prima 4 migranti rientrati a Lampedusa nonostante fossero gravati dal decreto di espulsione e poi, con il passare dei giorni e degli sbarchi su Lampedusa, anche altri 3 stranieri che hanno fatto reingresso sul territorio italiano nonostante i decreti di espulsione e respingimento. In questo caso, in attesa dell'udienza di convalida, su disposizione del pm di turno, i migranti sono stati posti ai domiciliari all'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa.