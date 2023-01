Codacons: "I mercati cittadini sono illegali e costano al comune 1 milione di euro"

"I mercati sia all'ingrosso che al dettaglio presenti sul territorio comunale sono abusivi o illegali". E' questa la dura denuncia firmata dal Codacons attraverso il proprio responsabile del dipartimento Trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa. Una consapevolezza a cui sarebbe giunto lo stesso grazie "ai documenti consegnatici dagli uffici Comunali".

"Sono già trascorsi 2 anni dalla nostra prima richiesta di incontro per organizzare assieme

all’amministrazione la raccolta differenziata e tutto ciò che potesse far diventare Agrigento una

città normale, abbiamo più volte sollecitato, ancora oggi i nostri uffici regionali e provinciali sono

sempre a disposizione dell’amministrazione attiva per confronti costruttivi che portino Agrigento ad

essere una città normale dove i servizi agli utenti siano efficaci e funzionali".

In particolare secondo il Codacons, il mercato all’ingrosso di frutta insistente nella via Sirio

al Villaggio Mosè sarebbe abusivo e non sarebbe stato mai deliberato dal Consiglio comunale ma che anche "che in tutti i mercati settimanali rionali agrigentini non si rispettano le leggi in materia ad iniziare dalla assenza di bagni e servizi di pronto intervento" e che “mercato del venerdì, sulla carta, non esiste".