La tentata rapina alla gioielleria di Menfi, il 32enne palermitano ai domiciliari con braccialetto elettronico

Ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, convalidando l'arresto, per Gaetano Lazzara, 32 anni di Palermo, accusato della tentata rapina aggravata alla gioielleria Campo di Menfi. Palermitano che è stato trovato in possesso di revolver, completo di 6 cartucce calibro 380.

Ad arrestare in flagranza di reato il trentaduenne furono i carabinieri che ricevuta una segnalazione telefonica, da parte di un impiegato della gioielleria, sono giunti in maniera fulminea in via Inico.