Armato di revolver tenta la rapina in gioielleria di Menfi: arrestato e portato in carcere 32enne di Palermo

Armato di revolver ha fatto irruzione, puntando subito la pistola contro i dipendenti, nella gioielleria Campo di via Inico a Menfi. Erano le 19,15 circa di ieri quando un giovane tentava la rapina. Ma gli è andata male perché qualcuno, che non si è fatto sopraffare dalla paura e non ha perso lucidità, ha allertato telefonicamente le forze dell'ordine. E in maniera fulminea, i carabinieri della stazione cittadina sono accorsi, sorprendendo il presunto rapinatore all'interno dell'esercizio commerciale. Alla vista dei militari dell'Arma, il trentaduenne palermitano si è arreso, senza opporre alcuna resistenza, né cercando di scappare. Il disoccupato Gaetano Lazzara, di Palermo appunto, è stato arrestato in flagranza di reato. L'ipotesi di reato è: tentata rapina aggravata.

I carabinieri lo hanno naturalmente disarmato e hanno sequestrato il revolver che era completo di 6 cartucce calibro 380. La pistola è risultata avere la matricola abrasa. Verrà, come da procedura, sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per provare a tracciarne la provenienza e per capire se è stata o meno, ed eventualmente in che circostanza, utilizzata.

Il palermitano trentaduenne è stato trasferito al carcere di Sciacca dove dovrà restare, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La gioielleria Campo, lo scorso luglio, aveva già subito - ad opera di tre delinquenti - una rapina: vennero portati via preziosi ed orologi dal valore di oltre 800 mila euro.