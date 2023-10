L'arresto per tentata rapina alla gioielleria, il sindaco di Menfi: encomio ai carabinieri

L’amministrazione comunale di Menfi, in segno di gratitudine e riconoscenza, intende rivolgere un encomio alla stazione carabinieri di Menfi "per l’abnegazione, l’alto senso del dovere e per l’attività quotidiana posta in essere a favore della collettività, garantendo l’ordine e la sicurezza dei cittadini". Lo ha annunciato il sindaco di Menfi Vito Clemente, dopo la tentata rapina alla gioielleria Campo e l'arresto del trentaduenne palermitano.

"La costante dimostrazione di impegno e dell’elevato valore morale e civile dell’Arma, finalizzata alla sicurezza sul nostro territorio, è stata da ultimo avvalorata in occasione della tentata rapina compiuta ai danni di una nota gioielleria di Menfi martedì scorso, conclusasi con l’arresto in flagrante del malvivente, - scrive il sindaco di Menfi - grazie al tempestivo e coraggioso intervento, da parte dei militari in servizio. Ed a loro la comunità di Menfi rivolge un sentito ringraziamento per la spiccata professionalità, l’alto senso di dovere, il coraggio e la prontezza dimostrati nella contingenza dell’evento criminoso".