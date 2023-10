Auto bruciata nelle campagne di Menfi, il 32enne arrestato per tentata rapina in gioielleria aveva dei complici?

Un'autovettura è stata ritrovata, nelle campagne di Menfi, completamente carbonizzata. Non ci sono ancora conferme istituzionali al riguardo, ma l'ipotesi che circola è che potrebbe trattarsi della macchina usata dai complici del palermitano trentaduenne, che è stato arrestato per la tentata rapina alla gioielleria Campo, per guadagnare la fuga.

Sembra improbabile - ma non filtrano indiscrezioni al riguardo - che Gaetano Lazzara possa avere agito da solo.

Fin dalle ore successive al tentato colpo e all'arresto del disoccupato palermitano, a Menfi, è circolata la notizia (tutta da verificare e senza alcuna conferma, né smentita istituzionale) di complici in fuga.