"Aggredisce, minaccia con un coltellaccio e rapina il papà": arrestato diciannovenne

Armato di coltello ha aggredito il papà, un commerciante ittico, e gli ha portato via una busta con mille euro. Ha 19 anni il ragazzo, un disoccupato, di Menfi che è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri per rapina. Il giovane è stato collocato, in attesa dell'udienza di convalida, al carcere di Sciacca.

I militari dell'Arma di Menfi e di Montevago sono intervenuti nel centro di Menfi dove durante la notte, quella fra giovedì e venerdì, i carabinieri hanno bloccato il diciannovenne subito dopo la rapina. E in città, a Menfi appunto, non si parla d'altro al momento.

Il giovane, armato di coltello, ha aggredito - a quanto pare - il genitore e gli ha portato via, minacciandolo, la busta con all'interno mille euro. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per l'ipotesi di reato di rapina e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato al carcere di Sciacca dove dovrà restare, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.